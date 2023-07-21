На Ставрополье стартовал сбор урожая бахчевых

Опубликовано: 22:22, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени на московских развалах бахчевых появятся в продаже настоящие арбузы и дыни, собранные на полях Ставрополья – кавказские земледельцы начали сбор нового урожая.

На Ставрополье началась уборка бахчевых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"Основное производство бахчевых сосредоточено в наиболее жарких округах Ставрополья - в Нефтекумском, Арзгирском и Советском, где уже собрали первые 430 т урожая"

- Минсельхоз Ставрополья

Ставропольские арбузы и дыни пользуются повышенным спросом – выращенные без применения химии и ГМО, они до поры – до времени созревают в 18 округах края, а первой на московских прилавках появляется ставропольская дыня.

"Жители края отдают предпочтение отечественным сортам дыни – таким, как "Лада" или "Ранняя 133", которые обладают высокими вкусовыми качествами. Кроме того, они хорошо транспортируются, поэтому оценить ставропольский фрукт могут и другие жители страны"

- первый замминистра Елена Тамбовцева

Дыни и арбузы предстоит собрать с площади в более 509 га, рассказал министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.