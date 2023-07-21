На Ставрополье стартовал сбор урожая бахчевых

На Ставрополье началась уборка бахчевых культур, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
"Основное производство бахчевых сосредоточено в наиболее жарких округах Ставрополья - в Нефтекумском, Арзгирском и Советском, где уже собрали первые 430 т урожая"
- Минсельхоз Ставрополья
Ставропольские арбузы и дыни пользуются повышенным спросом – выращенные без применения химии и ГМО, они до поры – до времени созревают в 18 округах края, а первой на московских прилавках появляется ставропольская дыня.
"Жители края отдают предпочтение отечественным сортам дыни – таким, как "Лада" или "Ранняя 133", которые обладают высокими вкусовыми качествами. Кроме того, они хорошо транспортируются, поэтому оценить ставропольский фрукт могут и другие жители страны"
- первый замминистра Елена Тамбовцева
Дыни и арбузы предстоит собрать с площади в более 509 га, рассказал министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.