На Ставрополье откроют птицеферму и завод строительных материалов

Инвесторы рассматривают Ставрополье как перспективный регион для реализации крупных проектов. В регионе запустят птицеферму, завод стройматериалов и ряд других производств.

На Ставрополье стартовала реализация инвестиционных проектов, которые дадут свыше 500 новых рабочих мест, поведал глава региона Владимир Владимиров.

Суммарно в предприятия инвестируют более 5,5 млрд рублей. Ожидается запуск птицефермы в Новоалександровском округе. Также планируется ввод в эксплуатацию предприятия по выпуску строительных материалов в Георгиевске.

В Изобильненском округе на инвестиции будет заложен ореховый сад площадью 40 га.

В Нефтекумске средства инвесторов направят на автозаправочную станцию.

Ожидается, что общий объем инвестиций к концу года должен составить свыше 350 млрд рублей.