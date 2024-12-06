Вестник Кавказа

На Ставрополье откроют птицеферму и завод строительных материалов

На Ставрополье откроют птицеферму и завод строительных материалов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инвесторы рассматривают Ставрополье как перспективный регион для реализации крупных проектов. В регионе запустят птицеферму, завод стройматериалов и ряд других производств.

На Ставрополье стартовала реализация инвестиционных проектов, которые дадут свыше 500 новых рабочих мест, поведал глава региона Владимир Владимиров. 

Суммарно в предприятия инвестируют более 5,5 млрд рублей. Ожидается запуск птицефермы в Новоалександровском округе. Также планируется ввод в эксплуатацию предприятия по выпуску строительных материалов в Георгиевске. 

В Изобильненском округе на инвестиции будет заложен ореховый сад площадью 40 га. 

В Нефтекумске средства инвесторов направят на автозаправочную станцию.   

Ожидается, что общий объем инвестиций к концу года должен составить свыше 350 млрд рублей.

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