Ставрополье проведет 2025 год без новых троллейбусов

Новых троллейбусов на Ставрополье в 2025 году не будет. Выделенные из федерального бюджета деньги предназначались на покупку транспорта, но их не освоили.

Ставрополье не получит новые автобусы в следующем году, заявил урбанист Андрей Черняков в своем телеграм-канале.

Он сказал, что конкурсная комиссия по закупкам не приняла заявку региона, которая размещена на сайте "Госзакупки". Из-за этого край не получит 45 троллейбусов с автономным ходом.

Урбанист отметил, что выделенные из федерального бюджета средства предназначались на приобретение транспорта, однако они не были освоены.

Черняков добавил, что Ставрополью могут отказаться и в повторном финансировании.