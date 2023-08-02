На Ставрополье бесследно пропадают деньги Минприроды

Опубликовано: 12:18, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Счетная палата Ставропольского края обнаружила миллионные нарушения в работе регионального министерства природы: деньги, выделенные на важные экологические проекты, уходят в черную дыру.

Аудит, проведенный Счетной палатой края в Минприроды Ставропольского края, показал, что министерство игнорирует ряд важных экологических проектов, а средства, выделенные на них, или используются неэффективно, или не используются вовсе, исчезая неизвестно куда.

Так, до сих пор не завершены берегоукрепительные работы на реке Мокрый Карамык и на реке Кума, хотя на это были выделены 95,1 млн рублей. Работы должны были завершиться еще в 2021 году, но до сих пор объекты не введены в эксплуатацию, говорится в заключении Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, пишет "Кавказ Пост".

"Министерством не обеспечена результативность использования бюджетных средств сумме 33,5 млн рублей, направленных на создание Геоинформационной системы"

- заключение аудиторов

В крае планировалась экологическая реабилитация Новотроицкого водохранилища, для которой даже была разработана проектно-сметная документация, на что было потрачено 10,6 млн бюджетных рублей. Проект оценивался в 82,3 млн рублей, но работы по нему не проводятся – бюджет края может потерять на этом более 93 млн рублей.

Бесследно пропали 4 млн рублей, выделенных на ликвидацию гидротехнических сооружений на реке Мокрый Карамык – по непонятным причинам все работы были прекращены.