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На следующей неделе в Тбилиси стартует заключительный этап регистрации в детсады

На следующей неделе в Тбилиси стартует заключительный этап регистрации в детсады
Через неделю в столице Грузии начнется заключительный этап регистрации в детсады. На первых двух этапах были зарегистрированы более 7 тыс детей.

В конце следующей недели в Тбилиси стартует третий, заключительный этап регистрации в детсады. Об этом сегодня рассказал мэр города.

"Третий этап – всеобщая регистрация – начнется с 25 июля. На данном этапе регистрация будет объявлена на 7 500 свободных мест, где любой ребенок в возрасте от 2 до 6 лет, как с гражданством Грузии, так и с видом на жительство, сможет записаться в государственные детские сады Тбилиси"

– Каха Каладзе

Он отметил, что трехэтапную регистрацию впервые запустили только в нынешнем году. На первом этапе своих детишек зарегистрировали 2621 человек.

В ходе второго этапа, стартовавшего в этот понедельник, на данный момент зарегистрировали примерно 5 тыс детей.

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