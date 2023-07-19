На следующей неделе в Тбилиси стартует заключительный этап регистрации в детсады

Опубликовано: 17:26, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Через неделю в столице Грузии начнется заключительный этап регистрации в детсады. На первых двух этапах были зарегистрированы более 7 тыс детей.

В конце следующей недели в Тбилиси стартует третий, заключительный этап регистрации в детсады. Об этом сегодня рассказал мэр города.

"Третий этап – всеобщая регистрация – начнется с 25 июля. На данном этапе регистрация будет объявлена на 7 500 свободных мест, где любой ребенок в возрасте от 2 до 6 лет, как с гражданством Грузии, так и с видом на жительство, сможет записаться в государственные детские сады Тбилиси"

– Каха Каладзе

Он отметил, что трехэтапную регистрацию впервые запустили только в нынешнем году. На первом этапе своих детишек зарегистрировали 2621 человек.

В ходе второго этапа, стартовавшего в этот понедельник, на данный момент зарегистрировали примерно 5 тыс детей.