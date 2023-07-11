Жителям Тбилиси простили задолженность за ЖКХ

В Тбилиси в 2022 году простили местным жителям задолженности за ЖКХ, которые ранее были безосновательно зачислены. Об этом рассказал председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения.
По словам Давида Нармания, общая сумма списанных задолженностей составляет около миллиона лари ($387 тыс).
Говоря о работе комиссии за прошлой год, он подчеркнул, что ее деятельность была эффективной.
"Деятельность комиссии была эффективной в плане упрощения коммунальных услуг и защиты прав потребителей. В течение прошедшего года GNERC списал с горожан безосновательно начисленные и старые задолженности, в сумме списано более одного миллиона лари"
– Давид Нармания
Он также рассказал, что комиссия открыта для сотрудничества, направленного на развитие различных секторов энергетики и водоснабжения.