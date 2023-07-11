Жителям Тбилиси простили задолженность за ЖКХ

Опубликовано: 23:55, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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В прошлом году в Тбилиси списали местным жителям 1 млн лари долгов. Уточняется, что ранее эти средства были зачислены безосновательно.

В Тбилиси в 2022 году простили местным жителям задолженности за ЖКХ, которые ранее были безосновательно зачислены. Об этом рассказал председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения.

По словам Давида Нармания, общая сумма списанных задолженностей составляет около миллиона лари ($387 тыс).

Говоря о работе комиссии за прошлой год, он подчеркнул, что ее деятельность была эффективной.

"Деятельность комиссии была эффективной в плане упрощения коммунальных услуг и защиты прав потребителей. В течение прошедшего года GNERC списал с горожан безосновательно начисленные и старые задолженности, в сумме списано более одного миллиона лари"

– Давид Нармания

Он также рассказал, что комиссия открыта для сотрудничества, направленного на развитие различных секторов энергетики и водоснабжения.