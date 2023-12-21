На Северном Кавказе будет ветрено, сыро и лавиноопасно

Синоптики предупредили гостей и жителей регионов СКФО об ухудшении погоды. Кроме того, не исключен сход лавин.

Синоптики предупредили о том, что в горах республик Северного Кавказа возможен сход лавин. Кроме того, прогнозируются сложные метеоусловия – снег с дождем и сильный ветер.

«11−12 января в горах Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана, 11−13 января Ингушетии и Чеченской Республики выше 1500 метров лавиноопасно. В горах Кабардино-Балкарии 11−12 января лавиноопасно, 11−13 января ветер до 30 м/с. 11−12 января на большей части округа сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь)»

– сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Отметим, что сегодня во Владикавказе прогнозируется до +4 градусов, в Махачкале до +3 градусов, в Нальчике прохладнее на один градус. В Черкесске – около нуля.

Напомним, что накануне предупреждение о туманах и гололеде получили жители Краснодарского края.