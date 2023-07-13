На острове Бали решили "приструнить" туристов новым налогом

Опубликовано: 12:43, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти индонезийского острова Бали – туристической "вольницы" туристов со всего мира – решили "поставить на место" своих распоясавшихся гостей, введя для них налог на въезд, призванный не забывать о правилах поведения и просто приличия.

На индонезийском курортном острове Бали для всех иностранных туристов с 2024 года будет введен налог в 150 тысяч рупий (примерно $10), который, как полагают власти, станет своеобразной платой за въезд, а по сути – за лояльность и гостеприимство, и будет использоваться "для охраны окружающей среды, повышения культуры и строительства улучшенной инфраструктурв", пишет издание The Jakarta Post.

Изначально налог планировали сделать более весомым – от $30 до $100, и причиной такого "новшества" называлось "неподобающее поведение", особенно туристов из России. Однако после того, как число российских туристов, приезжающих отдыхать на Бали, резко сократилось – наши соотечественники заняли лишь десятую строчку в туристическом рейтинге острова – его пересмотрели в сторону уменьшения.

Впрочем, менее строгим он от этого не стал - оплату будут принимать через электронный платеж заранее, перед прибытием на остров, и пока неясно, разрешат ли оплачивать его в аэропорту по прибытию наличными.

Что касается причин того, почему российская молодежь разлюбила развлечения вдали от цивилизации, иммиграционная служба пообещала "депортировать неподобающе ведущих себя туристов" после серии инцидентов с неуважением к культуре острова, в населении которого преобладают индуисты. Так, в апреле нынешнего года с острова депортировали россиянку, устроившую фотосессию в обнаженном виде перед священным деревом.