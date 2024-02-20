На окраине Малгобека пылает сухая трава

Сегодня днем на окраине ингушского Малгобека вспыхнул пожар – загорелась сухая трава, постепенно огонь охватил площадь в 10 гектаров, сейчас его тушат добровольные пожарные дружины и расчет огнеборцев, обошлось без пострадавших.

Сегодня на окраине Малгобека загорелась сухая трава, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ингушетии.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 14:20. Прибыв на место, пожарные установили, что пылает прошлогодняя сухая трава, в помощь им пришли члены добровольной пожарной дружины, передает "АиФ-Ставрополье".

Сейчас пожар тушат четыре человека и одна единица техники от МЧС Ингушетии, а члены добровольной пожарной дружины.

Жертв и пострадавших нет, однако есть ли опасность распространения на жилые дома, в сообщении не указывается. Устанавливать причину возгорания спасатели будут после завершения тушения.