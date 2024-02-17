Вестник Кавказа

Поезд горит на вокзале на Ставрополье

Пожар в поезде на вокзале Кисловодска
© Фото: Telegram-канал главы Кисловодска Евгения Моисеева
В эти минуты спасатели работают над ликвидацией пожара, вспыхнувшего в поезде в Кисловодске. Причину произошедшего намерены установить в ходе расследования.

Сегодня утром на вокзале в Кисловодске вспыхнул пожар в поезде. Об этом сказано 26 февраля в Telegram-канале градоначальника.

"ЧП на железной дороге в Кисловодске. На железнодорожном вокзале загорелся электровоз"

– Евгений Моисеев

Он поведал, что на место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб.

Глава курорта подчеркнул, что в настоящее время платформа ограждена, а состав расцепили.

Причина произошедшего пока не установлена.

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