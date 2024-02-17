Поезд горит на вокзале на Ставрополье

В эти минуты спасатели работают над ликвидацией пожара, вспыхнувшего в поезде в Кисловодске. Причину произошедшего намерены установить в ходе расследования.
Сегодня утром на вокзале в Кисловодске вспыхнул пожар в поезде. Об этом сказано 26 февраля в Telegram-канале градоначальника.
"ЧП на железной дороге в Кисловодске. На железнодорожном вокзале загорелся электровоз"
– Евгений Моисеев
Он поведал, что на место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб.
Глава курорта подчеркнул, что в настоящее время платформа ограждена, а состав расцепили.
Причина произошедшего пока не установлена.