Поезд горит на вокзале на Ставрополье

В эти минуты спасатели работают над ликвидацией пожара, вспыхнувшего в поезде в Кисловодске. Причину произошедшего намерены установить в ходе расследования.

Сегодня утром на вокзале в Кисловодске вспыхнул пожар в поезде. Об этом сказано 26 февраля в Telegram-канале градоначальника.

"ЧП на железной дороге в Кисловодске. На железнодорожном вокзале загорелся электровоз" – Евгений Моисеев

Он поведал, что на место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб.

Глава курорта подчеркнул, что в настоящее время платформа ограждена, а состав расцепили.

Причина произошедшего пока не установлена.