Склад на 500 «квадратов» полыхает в Кисловодске

Пожар на 500 кв м горит в Кисловодске. По данным местного отделения МЧС, горит двухэтажный склад. Пострадавших нет.

Масштабный пожар разгорелся в Кисловодске: горит склад. В настоящее время по данным местных спасателей огонь охватил площадь в 500 кв м. сейчас возгорание удалось локализовать.

«Пожарно-спасательные подразделения чрезвычайного ведомства локализовали возгорание, не допустив распространения огня на прилегающее одноэтажное строение»

– пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью

В ведомстве отметили, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. По факту будет проведено расследование: специалисты установят все причины случившегося, а также виновника пожара.