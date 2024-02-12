Вестник Кавказа
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Склад на 500 «квадратов» полыхает в Кисловодске

Склад на 500 «квадратов» полыхает в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар на 500 кв м горит в Кисловодске. По данным местного отделения МЧС, горит двухэтажный склад. Пострадавших нет.

Масштабный пожар разгорелся в Кисловодске: горит склад. В настоящее время по данным местных спасателей огонь охватил площадь в 500 кв м. сейчас возгорание удалось локализовать.

«Пожарно-спасательные подразделения чрезвычайного ведомства локализовали возгорание, не допустив распространения огня на прилегающее одноэтажное строение»

– пресс-службе ГУ МЧС по Ставрополью

В ведомстве отметили, что в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.  По факту будет проведено расследование: специалисты установят все причины случившегося, а также виновника пожара.

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