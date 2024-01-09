На Москву идет сильная метель

После обеда в Москве начнется метель, город будет заметать до утра среды. Снежная погода принесет небольшое потепление.

МЧС выпустило предупреждение о метели в Москве и Подмосковье на ближайшие сутки.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15.00 23 января до 10.00 24 января в Москве ожидается снег, а местами метель. На дорогах гололедица, снежные заносы. Усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 17 м/с"

– ГУ МЧС по Москве

Как объяснили синоптики, к столичному региону приближается восточная периферия циклона. Из-за этого в Москве к вечеру потеплеет, усилится ветер и осадки.

В среду и четверг в столице температуры повысятся до нуля, усилится гололедица.

Жителей и гостей Москвы просят соблюдать осторожность.