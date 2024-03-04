На мине в Тертере подорвались трое мирных жителей

Три человека сегодня пострадали при взрыве мины в Тертерском районе Азербайджана. Земли Азербайджана были загрязнены минами в период армянской оккупации.

Сегодня в Азербайджане на освобожденных территориях на мине подорвались три пастуха. Пострадавшие выжили и находятся в больнице.

Об инциденте сообщают Генпрокуратура, МВД Азербайджана и Агентство по разминированию АР.

"2 апреля 2024 года на территории села Чайлы Тертерского района произошел минный инцидент. В результате взрыва мины, произошедшего на территории бывшей линии соприкосновения, во время выпаса животных на неочищенной от мин площади, получили ранения Исмаилов Полад Алыш оглу, 1969 года рождения, Тагизаде Арзуман Ахлиман оглу, 1992 года рождения и Багиров Эльмир Эльнур оглу, 2006 года рождения"

– сообщение

По факту происшествия ведется расследование. Граждан Азербайджана призывают соблюдать правила безопасности, а также внимательно относиться ко всем признакам, указывающим на минную опасность.