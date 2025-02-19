На месте авиакатастрофы в Актау создадут мемориал

Местные жители занялись созданием мемориала на месте крушения самолета AZAL в Актау. Там установили лавочки и ограждения, а также высадили цветы.

На месте крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) в Актау появится мемориал. Как сообщили казахстанские СМИ, с такой инициативой выступили местные жители.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что на месте авиакатастрофы установлены лавочки, ограждение и высажены цветы. Это позволит людям прийти и почтить память погибших.

"Все сделано по личной инициативе жителей города — в знак памяти о погибших в трагедии"

- казахстанские СМИ

Авиакатастрофа в Актау

Крушение самолета AZAL в Казахстане произошло 25 декабря 2024 года. Он выполнял регулярный рейс из Баку в Грозный.

Трагедия унесла жизнь двух пилотов и бортпроводника, а также 35 пассажиров. Благодаря профессионализму и отваге экипажа самолет совершил аварийную посадку, что позволило спасти 29 человек.