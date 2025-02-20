Вестник Кавказа

В Казахстане рассказали о текущем этапе расследования крушения самолета AZAL в Актау

В Казахстане рассказали о текущем этапе расследования крушения самолета AZAL в Актау
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Расследование крушения рейса Баку-Грозный в Актау продолжается. Идет второй этап - исследование собранных материалов, сообщили в Минтрансе Казахстана.

В настоящее время расследование авиакатастрофы в Актау с самолетом компании AZAL находится на этапе исследования собранных материалов, рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

"Казахстан – страна, которая проводит расследование. Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап – сбор материалов. Этот этап был завершен. Теперь проводится второй этап – исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования"

– министр

Казахстанские специалисты совместно с иностранными коллегами в рамках второго этапа расследования побывали в Баку, Грозном и Ростове-на-Дону, поделился Карабаев.

Глава Минтранса Казахстана добавил, что материалы самолета находятся в Казахстане.

Окончательный отчет о причинах крушения, в соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, должен быть составлен в течение года после предварительного отчета.

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