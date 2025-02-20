В Казахстане рассказали о текущем этапе расследования крушения самолета AZAL в Актау

В настоящее время расследование авиакатастрофы в Актау с самолетом компании AZAL находится на этапе исследования собранных материалов, рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
"Казахстан – страна, которая проводит расследование. Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап – сбор материалов. Этот этап был завершен. Теперь проводится второй этап – исследование собранных материалов. Мы сейчас находимся на этапе исследования"
– министр
Казахстанские специалисты совместно с иностранными коллегами в рамках второго этапа расследования побывали в Баку, Грозном и Ростове-на-Дону, поделился Карабаев.
Глава Минтранса Казахстана добавил, что материалы самолета находятся в Казахстане.
Окончательный отчет о причинах крушения, в соответствии с требованиями Чикагской конвенции ИКАО, должен быть составлен в течение года после предварительного отчета.