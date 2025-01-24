В Казахстане сообщили, когда будет опубликован отчет об авиакатастрофе в Актау

В Казахстане сообщили, что продолжается всестороннее расследование крушения самолета AZAL в Актау. Окончательный отчет будет обнародован после завершения расследования.

Расследования авиакатастрофы, случившейся в Актау 25 декабря прошлого года, продолжается, после его окончания будет опубликован отчет, рассказали в Казахстане, передает РИА Новости.

В Главной транспортной прокуратуре Казахстана уточнили, что данные досудебного расследования не могут быть разглашены.

"В настоящее время принимаются все меры по обеспечению всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. <…> данные досудебного расследования не подлежат разглашению"

– сообщение ведомства

В министерстве транспорта Казахстана добавили, что отчет будет опубликован после того, как расследование завершится. Предварительный отчет по катастрофе с самолетом "Азербайджанских авиалиний" был опубликован 4 февраля, напомнили в ведомстве.

"На сегодняшний день комиссией продолжаются мероприятия по дальнейшему расследованию в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой приложения 13 Чикагской конвенции. После завершения расследования будет опубликован окончательный отчет"

– Минтранс Казахстана

Самолет авиакомпании AZAL выполнял рейс из Баку в Грозный, крушение произошло неподалеку от берега Каспийского моря в городе Актау в Казахстане.