На Лачинской дороге завершится экоакция демонстрантов

Акция протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге подходит к своему завершению. Мирная демонстрация длилась почти 140 дней.
На Лачинской дороге завершается акция протеста, которую проводили азербайджанские экоактивисты на протяжении 138 дней.
Как заявил участникам акции спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, после того, как Баку установил погранпукт на армяно-азербайджанской границе, образовалась совершенно другая ситуация.
Вследствие этого он предложил экоактивистам завершить акцию протеста на дороге. В свою очередь, акция протеста будет временно завершена сегодня с 18:00 по местному времени.