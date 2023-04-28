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На Лачинской дороге завершится экоакция демонстрантов

На Лачинской дороге завершится экоакция демонстрантов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Акция протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге подходит к своему завершению. Мирная демонстрация длилась почти 140 дней.

На Лачинской дороге завершается акция протеста, которую проводили азербайджанские экоактивисты на протяжении 138 дней.

Как заявил участникам акции спецпредставитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, после того, как Баку установил погранпукт на армяно-азербайджанской границе, образовалась совершенно другая ситуация.

Вследствие этого он предложил экоактивистам завершить акцию протеста на дороге. В свою очередь, акция протеста будет временно завершена сегодня с 18:00 по местному времени.

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