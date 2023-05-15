На курорты Египта можно будет попасть новым прямым рейсом

Опубликовано: 23:09, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новые рейсы Azur Air будут запущены в Египет из Уфы. Первый рейс состоится 19 мая.

Перевозчик Azur Air начинает на этой неделе летать из Уфы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

"Уже с 19 мая авиакомпания Azur Air откроет полетную программу в Шарм-эш-Шейх, а 27 мая отправится первый рейс в Хургаду. Вылеты запланированы раз в 10 дней, время в пути составит 6 часов"

– международный аэропорт "Уфа"

Чартеры на курорты Египта из столицы Башкортостана будут вмещать до 238 пассажиров, билеты доступны в составе турпакетов. Летать на Красное море будет Boeing 757-200.