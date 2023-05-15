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На курорты Египта можно будет попасть новым прямым рейсом

На курорты Египта можно будет попасть новым прямым рейсом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новые рейсы Azur Air будут запущены в Египет из Уфы. Первый рейс состоится 19 мая.

Перевозчик Azur Air начинает на этой неделе летать из Уфы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

"Уже с 19 мая авиакомпания Azur Air откроет полетную программу в Шарм-эш-Шейх, а 27 мая отправится первый рейс в Хургаду. Вылеты запланированы раз в 10 дней, время в пути составит 6 часов"

– международный аэропорт "Уфа"

Чартеры на курорты Египта из столицы Башкортостана будут вмещать до 238 пассажиров, билеты доступны в составе турпакетов. Летать на Красное море будет Boeing 757-200.

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