Вестник Кавказа

На Кубани завели уголовное дело после аварии с маршруткой

На Кубани завели уголовное дело после аварии с маршруткой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром маршрутный автобус перевернулся на трассе Усть-Лабинском районе Кубани. Водитель транспортного средства стал фигурантом уголовного дела.

Уголовное дело заведено в отношении водителя маршрутки, которая опрокинулась в Усть-Лабинском районе Кубани. Шесть пассажиров транспортного были доставлены в больницу с различными травмами, передает СУСКР по региону. 

"Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении 64-летнего водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)"

– управление СК РФ по региону 

Напомним, что дорожно-транспортный инцидент произошел на транспортной магистрали между Краснодаром и Кропоткиным. Водитель маршрутного автобуса марки Fiat Ducato съехал на обочину, транспортное средство опрокинулось. 

Пассажирам оказали медицинскую помощь, их жизни находятся вне опасности.

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