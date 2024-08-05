На Кубани завели уголовное дело после аварии с маршруткой

Сегодня утром маршрутный автобус перевернулся на трассе Усть-Лабинском районе Кубани. Водитель транспортного средства стал фигурантом уголовного дела.

Уголовное дело заведено в отношении водителя маршрутки, которая опрокинулась в Усть-Лабинском районе Кубани. Шесть пассажиров транспортного были доставлены в больницу с различными травмами, передает СУСКР по региону.

"Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Краснодарскому краю в отношении 64-летнего водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)"

– управление СК РФ по региону

Напомним, что дорожно-транспортный инцидент произошел на транспортной магистрали между Краснодаром и Кропоткиным. Водитель маршрутного автобуса марки Fiat Ducato съехал на обочину, транспортное средство опрокинулось.

Пассажирам оказали медицинскую помощь, их жизни находятся вне опасности.