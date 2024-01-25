На Кубани стартует Год семьи

Год семьи, старт которому сегодня дан на Кубани, поможет укрепить традиционные для жителей региона семейные узы и напомнить о больших трудовых династиях края, уверен глава региона Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае сегодня, 1 февраля, стартует Год семьи – сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Президент России объявил этот год Годом семьи, и сегодня даем ему официальный старт в Краснодарском крае. Он будет посвящен самому важному в жизни каждого человека - людям, которые для нас ближе и дороже всех на свете"

- Вениамин Кондратьев

Также в своем посте губернатор края выразил уверенность в том, что этот год поможет еще раз напомнить о казачьих традициях региона, уважении к большим и дружным семьям, а также профессиональным династиям.

Все это поможет укреплению традиционных ценностей, повышению престижа материнства и ответственному отношению к родительству, - добавил Вениамин Кондратьев.