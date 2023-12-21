На Кубани развернется масштабное социальное строительство

Несколько десятков объектов социального назначения возведут на Кубани. В регионе появятся новые школы, детские сады, спортзалы и поликлиники.
Власти Краснодарского края обещают возвести десяток детсадов, школ, а также поликлиник. Проекты уже согласованы и одобрены ос всеми профильными комитетами.
«Муниципалитеты будут подавать заявки на отбор инвестиционных проектов, а также заключать соглашения и проводить конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций»
– руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.
В частности в Тихорецке, селе Вольном и поселке Новомихайловском построят детсады, село Цибанобалка получит новую школу.
Помимо этого планируется возводить спортивные центры. Они будут созданы в Краснодаре, станице Полтавской и в Лазаревском районе Сочи.
Также в региональной столице и Крымске будут построены поликлиники.
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