На Кубани развернется масштабное социальное строительство

Несколько десятков объектов социального назначения возведут на Кубани. В регионе появятся новые школы, детские сады, спортзалы и поликлиники.

Власти Краснодарского края обещают возвести десяток детсадов, школ, а также поликлиник. Проекты уже согласованы и одобрены ос всеми профильными комитетами.

«Муниципалитеты будут подавать заявки на отбор инвестиционных проектов, а также заключать соглашения и проводить конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций»

– руководитель департамента строительства Краснодарского края Игорь Федосов.

В частности в Тихорецке, селе Вольном и поселке Новомихайловском построят детсады, село Цибанобалка получит новую школу.

Помимо этого планируется возводить спортивные центры. Они будут созданы в Краснодаре, станице Полтавской и в Лазаревском районе Сочи.

Также в региональной столице и Крымске будут построены поликлиники.