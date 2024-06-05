На Кубани продолжают находить снаряды времен Великой Отечественной войны

Земля Кубани буквально нашпигована смертельными отголосками Великой Отечественной войны, которые до сих пор несут в себе опасность – это доказала новая находка на строительной площадке в курортной Анапе.

Строители в анапском поселке Супсех, расположенном всего в двух километрах от центра курортного города на берегу Черного моря, случайно нашли 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Неожиданная находка обнаружилась в ковше экскаватора, копавшего котлован на стройке в Супсехе. Рабочие немедленно сообщили о странной находке правоохранителям, и на место оперативно прибыла группа саперов Росгвардии, передает "АиФ-Юг".

Обследовав страшную находку, специалисты признали в ней артиллерийские снаряды калибра 76 мм времен войны - лишь благодаря счастливому случаю пролежавшие почти 80 лет в земле проржавевшие боеприпасы не сдетонировали, отметили в Росгвардии.

Тщательно обследовав территорию, группа разминирования обнаружила 29 таких снарядов и семь пулеметных патронов калибра 14,5 мм. Весь найденный арсенал подрывники вывезли в безопасное место и уничтожили накладным зарядом, добавили в ведомстве.