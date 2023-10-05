На Кубани продолжают находить боеприпасы времен войны

Опубликовано: 16:22, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Росгвардия

В кубанской земле нет-нет, да и находят смертоносные "подарки", которые остались там со времен Великой Отечественной войны – недавно такая находка была сделана в Темрюкском районе края.

Снаряды, которые пролежали в земле около 80 лет, обнаружил тракторист, который копал траншею в поселке Сенном в Темрюкском районе Кубани – в процессе работы из-под земли появились четыре подозрительных ржавых болванки, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Вызванные рабочим специалисты Росгвардии установили, что это - 81-мм и 82-мм минометные мины, при обследовании места находки они достали из земли еще 34 боеприпаса, передает "Интерфакс".

"Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю обезвредили 38 разнокалиберных мин периода Великой Отечественной войны, найденных во время земляных работ"

- ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Все найденные боеприпасы были вывезены в безопасное место и уничтожены. Как полагают взрывники Росгвардии, очевидно, во время войны здесь находилась позиция артиллерийского подразделения, а мины к его орудиям были складированы в окопе рядом.