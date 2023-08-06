На Кубани масштабно горит элеватор

Опубликовано: 17:28, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В кубанском поселке Кубанский загорелся элеватор. Возгорание началось в самом легковоспламеняемом помещении – на складе семенной шелухи. Жара и ветер мешают огнеборцам оперативно потушить огонь.

Как рассказали сегодня в ГУМ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в кубанском поселке Кубанский (Новопокровский район) загорелся элеватор.

Уточняется, что огонь занялся на складе, где сотрудники элеватора хранили отработанную семенную шелуху. Из-за размеров здания и жары возгорание почти мгновенно распространилось на площадь 0,5 га.

Кубанские спасатели подчеркивают, что не могут оперативно потушить пожар как из-за жары, так и из-за слишком мощного ветра, раздувающего огонь.

Известно, что на тушение элеватора брошено 78 огнеборцев и 16 машин. Пока что они фокусируются на локализации пожара, дабы огонь не распространялся на прочие помещения.