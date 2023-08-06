РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Кубани масштабно горит элеватор

На Кубани масштабно горит элеватор
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В кубанском поселке Кубанский загорелся элеватор. Возгорание началось в самом легковоспламеняемом помещении – на складе семенной шелухи. Жара и ветер мешают огнеборцам оперативно потушить огонь.

Как рассказали сегодня в ГУМ МЧС РФ по Краснодарскому краю, в кубанском поселке Кубанский (Новопокровский район) загорелся элеватор.

Уточняется, что огонь занялся на складе, где сотрудники элеватора хранили отработанную семенную шелуху. Из-за размеров здания и жары возгорание почти мгновенно распространилось на площадь 0,5 га.

Кубанские спасатели подчеркивают, что не могут оперативно потушить пожар как из-за жары, так и из-за слишком мощного ветра, раздувающего огонь.

Известно, что на тушение элеватора брошено 78 огнеборцев и 16 машин. Пока что они фокусируются на локализации пожара, дабы огонь не распространялся на прочие помещения.

Торговый павильон горит в Ставрополе

Торговый павильон горит в Ставрополе

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1235 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version