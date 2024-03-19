На Кавказе тщательно проверяют все импортные овощи и фрукты

Специалисты Россельхознадзора быстро и качественно проверяют все овощи и фрукты, которые ввозятся на Северный Кавказ: только после проверки все они попадают на прилавки магазинов или отправляются в другие регионы страны.

Современные технологии позволяют за весьма короткое время проверить ввозимые на Северный Кавказ заграничные овощи и фрукты, рассказал начальник отдела фитосанитарного надзора, контроля качества и безопасности зерна Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора Павел Сафатов.

"В целом время досмотра грузового транспорта с выдачей акта фитосанитарного контроля составляет не более десяти минут"

- Павел Сафатов

В арсенале специалистов надзорного ведомства есть быстрые тесты на вредителей и болезни растений, а для первичной проверки продукции в грузовиках используют специализированные электронные системы "Аргус-Фито" и "Аргус-Лаборатория" – их наличие позволяет минимизировать время проверки, рассказал специалист, сообщает информационное агентство "Победа26".

На Ставрополье и в регионах Северного Кавказа остается лишь меньшая часть ввозимой сельхозпродукции иностранных производителей, большую ее часть отправляют в другие регионы России, где она снова проходит фитосанитарный контроль, добавил чиновник.