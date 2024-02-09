Аграрии СКФО будут выращивать фрукты из осетинских саженцев

Северная Осетия в восемь раз нарастила поставки отечественных саженцев плодовых деревьев – главным образом они поступают в регионы СКФО, а наибольшим спросом пользуются осетинские яблони.

Только с начала 2024 года североосетинские аграрии более чем в восемь раз нарастили поставки саженцев плодовых деревьев в российские регионы, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

"С начала 2024 года Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало 140 988 штук саженцев плодовых деревьев с территории Северной Осетии в другие регионы страны. Поставки этого года превысили показатели аналогичного периода 2023 года в 8,3 раза"

- Россельхознадзор

Наибольшим спросом у садоводов пользуются саженцы яблони – только Ставрополье закупило их 128 363 штук. На втором месте по спросу на яблоневые деревья – Чечня, которая закупила 7 680 саженцев, но не только – аграрии республики закупили 1 945 саженцев сливы и 500 саженцев черешни.

Помимо яблони, садоводы Карачаево-Черкесии решили попробовать выращивать фундук – помимо 1 500 молодых яблонек они закупили и 1 000 саженцев фундука, передает ТАСС.

Фундук – культура новая и для самих осетинских хозяйств: впервые его саженцы начали выращивать в Ирафском районе Северной Осетии.