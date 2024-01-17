Ингушская клубника будет расти по всей России

Ингушетия стала единственным поставщиком рассады клубники в России регионы страны уже получили 600 тысяч саженцев любимой ягоды россиян, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Львиная доля клубники, которая появится на российских прилавках в этом году, вырастет из саженцев ООО "Агрокомбинат Сунжа" – комбинат уже отправил в российские регионы сотни тысяч ее саженцев, а к 2025 году нарасти их число почти до двух с половиной миллионов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Хорошие новости - наша республика стала единственным поставщиком рассады клубники в России. …Предприятие впервые вырастило и отправило в регионы России 600 тыс саженцев клубники, в следующем году их количество планируется увеличить до 2,4 млн"

- Махмуд-Али Калиматов

Раньше саженцы ягоды ввозили в Россию из Голландии и Италии – их привозили 4 млн штук ежегодно, однако из-за санкций они прекратились, рассказал на встрече с Калиматовым директор "Сунжи" Хаджибикар Албаков, сейчас недостаток этой продукции частично компенсирует его предприятие.

"Такие успехи нашего агрокомплекса не могут не радовать. Это отличная новость и многообещающие перспективы, в том числе в импортозамещении. Хочу отметить, что в республике очень эффективно работают различные предприятия, в том числе и "Сад - Гигант Ингушетия", птицекомплекс "Южный" и другие. Главное, что выделенные им земли используются рачительно и по назначению. Производится экологически чистая продукция"

- Махмуд-Али Калиматов