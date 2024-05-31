На Грузию надвигается шторм

Уже в ближайшие часы в Грузии резко ухудшится погода – на несколько регионов страны обрушатся ливни, грозы и град, которые будут сопровождаться ураганным ветром, прогнозируют синоптики.

На большую часть территории Грузии в ближайшее время обрушится непогода – кое-где все ограничится кратковременными дождями, но все же в большей степени это будут ливни и грозы, сопровождаемые градом и усилением ветра, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Непогода будет бушевать всю ночь в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, горных районах и предгорьях Кавказского хребта, передает Sputnik Грузия.

Спасатели также предупредили: несмотря на небольшой уровень угрозы, осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны.