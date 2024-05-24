Вестник Кавказа

Кукурузные поля в Северной Осетии пострадали от ливня

Кукурузные поля в Северной Осетии пострадали от ливня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ливень в Северной Осетии негативно сказался на посевах кукурузы. Пострадало около 100 га кукурузных полей, ущерб предстоит подсчитать.

Мощные ливни в Северной Осетии ударили по посевам кукурузы в Ирафском районе.

"Порядка 100 га посевов кукурузы пострадали в Лескене от ливня. Также обильные осадки размыли дорогу в населенные пункты Верхний Лескен и Ташлы-Тала"

– нацтелевидение "Осетия-Ирыстон"

Проводится оценка ущерба, причиненного ливнями с грозами, бушевавшими в республике в выходные.

Кукурузные поля оказались подтоплены из-за прорыва русла Хазны.

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