Вестник Кавказа

На границе России и Абхазии восстановят старый мост

На границе России и Абхазии восстановят старый мост
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Старый мост хотят восстановить на реке Псоу, по которой проходит граница России и Абхазии. Стороны работают для упрощением погранконтроля и сокращением очередей.

Пограничный контроль между Россией и Абхазией планируется упростить, об этом рассказал абхазский лидер Аслан Бжания.

"Такая работа (по упрощению пограничного контроля) ведется, но пункт пропуска на реке Псоу с российской стороны в летнее время - июль, август, сентябрь - работает на пределе своих возможностей"

– Бжания

Он добавил, что для того, чтобы облегчить ситуацию на границе для туристов, было решено восстановить старый мост. В настоящее время ведется реконструкция объекта, заявил Бжания в беседе с РИА Новости.

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