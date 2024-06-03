На границе России и Абхазии восстановят старый мост

Старый мост хотят восстановить на реке Псоу, по которой проходит граница России и Абхазии. Стороны работают для упрощением погранконтроля и сокращением очередей.

Пограничный контроль между Россией и Абхазией планируется упростить, об этом рассказал абхазский лидер Аслан Бжания.

"Такая работа (по упрощению пограничного контроля) ведется, но пункт пропуска на реке Псоу с российской стороны в летнее время - июль, август, сентябрь - работает на пределе своих возможностей"

– Бжания

Он добавил, что для того, чтобы облегчить ситуацию на границе для туристов, было решено восстановить старый мост. В настоящее время ведется реконструкция объекта, заявил Бжания в беседе с РИА Новости.