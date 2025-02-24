На границе Пакистана и Индии произошла стрельба

В ночь с субботы на воскресенье пакистанские военные открыли огонь по границе с Индией. Информации о пострадавших нет.

Военные Пакистана открыли огонь на пограничной линии контроля индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Это произошло в ночь с субботы на воскресенье, заявило индийское агентство PTI, ссылаясь на источники.

Стрельба произошла в районах Тутмари-Гали и Рампур. Индийские военные отреагировали на это ответным огнем.

Сообщений о жертвах и пострадавших нет.

Издание PTI отметило, что это уже третий раз, когда нарушается соглашение о прекращении огня на индийско-пакистанской границе после произошедшего 22 апреля теракта в Пахалгаме территории Джамму и Кашмир. Он унес жизни 26 человек, 25 из них – граждане Индии.

Напомним, что глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф, выступая на телеканале Al Jazeera, заявил, что эскалация конфликта может привести к ядерному противостоянию двух стран.