Вестник Кавказа

На границе Индии и Пакистана снова стреляют

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Индии минувшей ночью в седьмой раз отметили нарушение Пакистаном перемирия на границе – стрельба из стрелкового оружия велась через линию контроля на союзной территории Джамму и Кашмир.

Армия Индии минувшей ночью снова зафиксировала нарушение перемирия Пакистаном - огонь из стрелкового оружия велся вдоль линии контроля в долине Кашмира, это уже седьмое нарушение подряд, заявил сегодня представитель индийского министерства обороны.

"В ночь с 30 апреля на 1 мая посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля напротив Купвары, Ури и Ахнора на союзной территории Джамму и Кашмир. Индийская армия ответила на огонь"

- Минобороны Индии

Представители силовых ведомств Индии и Пакистана неоднократно обсуждали ситуацию на границе двух стран, отмечая недопустимость ведения огня вдоль линии контроля, передает РИА Новости.

Напомним, накануне индийское агентство ANI со ссылкой на военные источники сообщало, что ночью со стороны Пакистана снова был открыт огонь на границе с Индией, но если ранее Пакистан открывал огонь только вдоль линии контроля, то в ночь на 30 апреля ситуация изменилась, стрельба велась к югу от линии контроля, вдоль международных границ в секторе Парагвал в Джамму.

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