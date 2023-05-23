На Эвересте за год умерло максимальное число альпинистов

Эверест установил антирекорд - в 2023 году на горе погибло максимальное число людей. Разрешение на восхождение получили почти 480 человек, 18 альпинистов погибли.

Уходящий год войдет в историю Эвереста как самый смертоносный - за год на высочайшей горе мира погибли 18 человек.

Согласно сведениям The Himalayan Database, прошлый печальный рекорд принадлежал 2014 году, тогда на склонах горы умерли 17 альпинистов. В этом году Эверест унес на одну жизнь больше. Зачастую альпинистов губит горная болезнь - кислородное голодание, приводящее к отеку мозга и легких.

В этом году Непал выдал самое больше в истории число разрешений на покорение Эвереста - 479. Не всегда альпинисты, мечтающие покорить высочайшую вершину, имеют необходимую подготовку.

На статистике восхождений сказалось и то, что 2023 год отметился неустойчивой погодой в районе Эвереста.

Восхождения на Эверест начались 70 лет назад, за все эти годы на горе умерли 317 человек.