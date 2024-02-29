Вестник Кавказа

На Дону проходит эстафета добрых дел

На Дону проходит эстафета добрых дел
© Фото: Telegram-канал Василия Голубева
Сегодня в донском Новочеркасске был дан старт эстафете добрых дел, которая будет проводиться в регионе до конца года, а поучаствовать в ней сможет любой желающий – достаточно лишь сделать по-настоящему хорошее дело и рассказать о нем.

В Ростовской области сегодня стартовал Год добрых дел, и начался он в Новочеркасске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"2024-й проходит в Ростовской области как Год добрых дел. К эстафете может присоединиться любой житель области, любой коллектив, совершая нужные другим, милосердные, добрые поступки. Чтобы они были учтены, участникам надо зарегистрироваться на платформах Добро.рф и Добронадону.рф. Итоги подведем на фестивале "Доброфест" в декабре"

- Василий Голубев

Уже за первые три часа эстафеты власти Новочеркасска зарегистрировали 525 добрых дел, совершенных городскими жителями.

"Присоединяйтесь! Быть добру на Дону!", - призвал Василий Голубев.

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