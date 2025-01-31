На Дону потушили все пожары после атаки БПЛА

В Ростовской области ликвидировали все возгорания, возникшие после ночной атаки БПЛА: в Чертковском районе тушили пожар на нефтепроводе, а в селе Сохрановка – склад на промышленном объекте.

Донские спасатели потушили все возгорания, которые вспыхнули в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Чертковском районе Ростовской области, обошлось без пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. К счастью, никто из людей не пострадал. Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском"

- Юрий Слюсарь

Накануне вечером в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе, на место выехали дежурные экстренные службы, персонал был эвакуирован, сообщил врио губернатора, добавив, что возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Ростовской области произошло из-за падения обломков БПЛА.

Глава региона отметил, что обломки еще одного БПЛА были обнаружены жителями Верхнедонского района в окрестностях хутора Павловский, специалисты обследуют и обезвредят их сегодня в течение дня.