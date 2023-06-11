На чемпионате в КЧР обсудят развитие туризма в СКФО

Опубликовано: 5:33, 11 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молодежь СКФО, которая соберется на трехдневный кейс-чемпионат в карачаево-черкесском Архызе, будет решать реальные бизнес-задачи, в числе которых – повышение туристической привлекательности северо-кавказского региона.

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии 19-21 июля пройдет кейс-чемпионат СКФО "Социально-экономическое развитие СКФО - 2023", сообщили в министерстве образования и науки КЧР.

В ходе соревнований молодежные команды из регионов Кавказа будут решать актуальные бизнес-задачи, направленные на повышение туристической, инвестиционной и социальной привлекательности региона.

Лучшая команда получит гран-при, а для победителей и финалистов проекта из Карачаево-Черкессии пройдут стажировки и практики в органах власти и институтах развития.

Отборочный этап проекта стартует уже в понедельник, 12 июня.