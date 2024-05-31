На борьбу с градом выделят еще 10 млн рублей в КЧР

Финансирование противоградовых мероприятий в 2024 году в КЧР увеличат в полтора раза. В том числе в разных районах республики будут созданы новые противоградовые пункты.

Дополнительные средства выделяются на борьбу с градом в Карачаево-Черкесии, о решении рассказали в республиканском правительстве.

В пресс-службе уточнили, что изначально в 2024 году финансирование противоградовых мероприятий было удвоено – с 9 млн рублей в 2023 году оно выросло до 20 млн.

"Принято решение дополнительно в этом году выделить на эти цели еще 10 млн рублей"

– правительство КЧР

В сообщении уточняется, что на сегодня на территории республики действуют 16 пунктов борьбы с градом. В части районов будут установлены новые пункты, их снабдят техникой и сотрудниками.

Напомним, в последний день весны на республику обрушились сильный ветер, ливни и град. В результате погиб один человек, шестеро пострадали. Огромный ущерб понесла транспортная инфраструктура и дома.