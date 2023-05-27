На армянских минах продолжают подрываться мирные жители

Опубликовано: 10:44, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На освобожденных территориях Азербайджана продолжают греметь взрывы – срабатывают армянские мины, которыми буквально нашпигована азербайджанская земля. Подрываются на таких военных "сюрпризах" как правило мирные жители.

Сегодня утром в селе Алибейли в Товузском районе Азербайджана прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД страны.

Утром в отдел полиции Товузского района поступила информация о том, что 75-летний житель села Абдулла Алескеров подорвался на мине. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медицинские работники, которые доставили пострадавшего в больницу, передает Sputnik Азербайджан.

Известно, что Аскеров получил тяжелую травму левой ноги, его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту взрыва начато расследование.