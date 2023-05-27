РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На армянских минах продолжают подрываться мирные жители

На армянских минах продолжают подрываться мирные жители
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На освобожденных территориях Азербайджана продолжают греметь взрывы – срабатывают армянские мины, которыми буквально нашпигована азербайджанская земля. Подрываются на таких военных "сюрпризах" как правило мирные жители.

Сегодня утром в селе Алибейли в Товузском районе Азербайджана прогремел взрыв, сообщили в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД страны.

Утром в отдел полиции Товузского района поступила информация о том, что 75-летний житель села Абдулла Алескеров подорвался на мине. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и медицинские работники, которые доставили пострадавшего в больницу, передает Sputnik Азербайджан.

Известно, что Аскеров получил тяжелую травму левой ноги, его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту взрыва начато расследование.

Мэтью Брайза: Армения должна разминировать Азербайджан

Мэтью Брайза: Армения должна разминировать Азербайджан

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1365 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version