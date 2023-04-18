На 1,4 млн курильщиков стало меньше в России

Опубликовано: 10:11, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курильщиков в России стало на 1,4 млн человек меньше за прошлый год. Эта вредная привычка осталась у 23 млн россиян. Менее всего курение распространено на Северном Кавказе, а больше всего курильщиков проживает на Дальнем Востоке.

В России сократилось количество курильщиков - за 2022 год их стало на 1,4 млн меньше.

"Количество курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек",

– показал анализ аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата.

Чаще всего в России курят мужчины - 34,6%, курящих женщин на порядок меньше - 8,3%.

Отметим, что в исследовании учитывалось курение сигарет и сигар, самокруток и трубок, папирос и кальяна.

Аналитики подчеркнули, что в России в последние годы снижается потребление табака, в 2019 году курили свыше 28 млн граждан, сейчас - около 23 млн.

В тройку самых курящих регионов страны входят Алтай, Сахалин и Магаданская область, там курит треть местных жителей. Меньше всего курильщиков в Чечне, Ингушетии и Дагестане, там курит 3-6% жителей.

Участниками опроса стали жители 60 тысяч российских домохозяйств, опрашивались лица старше 15 лет.