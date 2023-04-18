На 1,4 млн курильщиков стало меньше в России

В России сократилось количество курильщиков - за 2022 год их стало на 1,4 млн меньше.
"Количество курящих россиян в 2022 году уменьшилось на 5,8%, или на 1,4 миллиона человек. Продолжают предаваться пагубной привычке 19,2% населения в возрасте от 15 лет и старше, или около 23 миллионов человек",
– показал анализ аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росстата.
Чаще всего в России курят мужчины - 34,6%, курящих женщин на порядок меньше - 8,3%.
Отметим, что в исследовании учитывалось курение сигарет и сигар, самокруток и трубок, папирос и кальяна.
Аналитики подчеркнули, что в России в последние годы снижается потребление табака, в 2019 году курили свыше 28 млн граждан, сейчас - около 23 млн.
В тройку самых курящих регионов страны входят Алтай, Сахалин и Магаданская область, там курит треть местных жителей. Меньше всего курильщиков в Чечне, Ингушетии и Дагестане, там курит 3-6% жителей.
Участниками опроса стали жители 60 тысяч российских домохозяйств, опрашивались лица старше 15 лет.