Вестник Кавказа

Мужчина потребовал вознаграждение за выдуманное минирование в Кисловодске

Мужчина потребовал вознаграждение за выдуманное минирование в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске неизвестный сообщил о бомбах в торговом центре. Кинологи провели обыски и не нашли опасных предметов в здании.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев рассказал об инциденте в одном из торговых центров города. Он сообщил, что мужчина сообщил о минировании здания.

Градоначальник также заявил, что неизвестный потребовал денежное возвращение в течение часа. После звонка в «Сити-центре» началась эвакуация.

Отмечается, что к месту происшествия выехали оперативные службы. Моисеев добавил, что обысками в здании занимались кинологи с собаками.

Позже мэр Кисловодска в своем телеграм-канале написал, что вызов оказался ложным, никаких опасных предметов в торговом центре не было найдено.

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