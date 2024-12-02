Мужчина потребовал вознаграждение за выдуманное минирование в Кисловодске

В Кисловодске неизвестный сообщил о бомбах в торговом центре. Кинологи провели обыски и не нашли опасных предметов в здании.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев рассказал об инциденте в одном из торговых центров города. Он сообщил, что мужчина сообщил о минировании здания.

Градоначальник также заявил, что неизвестный потребовал денежное возвращение в течение часа. После звонка в «Сити-центре» началась эвакуация.

Отмечается, что к месту происшествия выехали оперативные службы. Моисеев добавил, что обысками в здании занимались кинологи с собаками.

Позже мэр Кисловодска в своем телеграм-канале написал, что вызов оказался ложным, никаких опасных предметов в торговом центре не было найдено.