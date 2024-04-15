Мужчина погиб при падении в горном ущелье в Кабардино-Балкарии

В КБР завершились поиски мужчины, сорвавшегося с обрыва в горном ущелье. Он погиб на месте в результате полученных травм.

В Кабардино-Балкарии найден мертвым мужчина, который рухнул с обрыва в горном ущелье. Об этом сказано в Telegram-канале МЧС республики.

Случай произошел в Тызыльском ущелье. Мужчина совершал пеший переход и в какой-то момент сорвался вниз. Информация об этом поступила накануне в районе 0:00.

"На месте происшествия работали спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 7 человек и 1 единицы техники"

– пресс-служба ведомства

В результате спасатели обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался житель села Кенделен 1962 года рождения. Он погиб на месте от полученных травм.