Вестник Кавказа

Мужчина погиб от наезда машины на Ставрополье

Мужчина погиб от наезда машины на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае мужчина попал под колеса автомобиля. Он умер на месте происшествия. По данному факту началась проверка.

В Минераловодском округе Ставрополья мужчина стал жертвой наезда автомобиля, сообщает пресс-служба краевой автоинспекции.

Трагедия произошла сегодня ночью на трассе "Кавказ". Мужчина попал под колеса иномарки, за рулем которой находился 27-летний житель.

Пешеход от полученных повреждений погиб на месте происшествия, на вид ему было 30-35 лет. По данному факту началась проверка.

Владелец машины сказал, что не заметил погибшего из-за отсутствия на дороге светоотражающих элементов. Сам водитель находился в трезвом состоянии.

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