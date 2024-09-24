Мужчина погиб от наезда машины на Ставрополье

В Ставропольском крае мужчина попал под колеса автомобиля. Он умер на месте происшествия. По данному факту началась проверка.

В Минераловодском округе Ставрополья мужчина стал жертвой наезда автомобиля, сообщает пресс-служба краевой автоинспекции.

Трагедия произошла сегодня ночью на трассе "Кавказ". Мужчина попал под колеса иномарки, за рулем которой находился 27-летний житель.

Пешеход от полученных повреждений погиб на месте происшествия, на вид ему было 30-35 лет. По данному факту началась проверка.

Владелец машины сказал, что не заметил погибшего из-за отсутствия на дороге светоотражающих элементов. Сам водитель находился в трезвом состоянии.