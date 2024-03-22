Мужчина отделался условным сроком за взятку сотруднику ФСБ в Черкесске

Глава предприятия заплатит штраф, в два раза превышающий размер взятки, которую он дал сотруднику ФСБ. Сумма взятки составила полмиллиона рублей.

В Карачаево-Черкесии выбрали наказание для главы одного из муниципальных унитарных предприятий, который дал крупную взятку сотруднику ФСБ. Об этом информирует СУ СКР по республике.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн рублей. В течение 3 лет он также не сможет занимать должности на госслужбе.

СКР отмечает, что летом 2023 года глава предприятия передал в Черкесске оперуполномоченному регионального ФСБ взятку в размере 500 тыс рублей. За эту сумму он надеялся, что проверка, начатая в отношении деятельности его предприятия, будет прекращена.

Дело расследовалось по статье о даче взятки в крупном размере.