Вестник Кавказа

Мужчина отделался условным сроком за взятку сотруднику ФСБ в Черкесске

Мужчина отделался условным сроком за взятку сотруднику ФСБ в Черкесске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава предприятия заплатит штраф, в два раза превышающий размер взятки, которую он дал сотруднику ФСБ. Сумма взятки составила полмиллиона рублей.

В Карачаево-Черкесии выбрали наказание для главы одного из муниципальных унитарных предприятий, который дал крупную взятку сотруднику ФСБ. Об этом информирует СУ СКР по республике.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн рублей. В течение 3 лет он также не сможет занимать должности на госслужбе.

СКР отмечает, что летом 2023 года глава предприятия передал в Черкесске оперуполномоченному регионального ФСБ взятку в размере 500 тыс рублей. За эту сумму он надеялся, что проверка, начатая в отношении деятельности его предприятия, будет прекращена.

Дело расследовалось по статье о даче взятки в крупном размере.

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