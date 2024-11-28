Муж и жена из Дагестана нанесли многомиллионный ущерб маркетплейсам

Житель Дагестана Ислам и его супруга Маликат стали фигурантами уголовного дела, их обвиняют в мошенничестве в отношении маркетплейсов.
Как пишет телеграм-издание Mash, супружеская пара узнала, что через бонусную систему магазинов можно присваивать деньги. Муж и жена создали свой подставной магазин с завышенными ценами.
Затем Ислам и Маликат при помощи 1582 сим-карт создали аккаунты разных пользователей. Через них аферисты самостоятельно заказывали товары.
Далее заказанное возвращалось, а деятельность «магазина» оценивалась отзывом. Общая сумма ущерба маркетплейсам составила 65 млн рублей.
Пара вывела только 18 млн рублей. После раскрытия схемы Ислама и Маликат задержали правоохранители. При обысках дома у них нашли 8 млн рублей и электрокар Lixiang.
Отмечается, что в настоящее время мошенники из Дагестана находятся под арестом. Все имущество было изъято.