Муж и жена из Дагестана нанесли многомиллионный ущерб маркетплейсам

В Дагестане пару арестовали за мошенничество. Аферисты создали подставной магазин и лишили маркетплейсы 65 млн рублей. Имущество изъято.

Житель Дагестана Ислам и его супруга Маликат стали фигурантами уголовного дела, их обвиняют в мошенничестве в отношении маркетплейсов.

Как пишет телеграм-издание Mash, супружеская пара узнала, что через бонусную систему магазинов можно присваивать деньги. Муж и жена создали свой подставной магазин с завышенными ценами.

Затем Ислам и Маликат при помощи 1582 сим-карт создали аккаунты разных пользователей. Через них аферисты самостоятельно заказывали товары.

Далее заказанное возвращалось, а деятельность «магазина» оценивалась отзывом. Общая сумма ущерба маркетплейсам составила 65 млн рублей.

Пара вывела только 18 млн рублей. После раскрытия схемы Ислама и Маликат задержали правоохранители. При обысках дома у них нашли 8 млн рублей и электрокар Lixiang.

Отмечается, что в настоящее время мошенники из Дагестана находятся под арестом. Все имущество было изъято.