Мурашко рассказал о будущем здравоохранения в России

Опубликовано: 12:36, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Врачи научились хорошо лечить болезни, сейчас время учиться болезни предупреждать. Для этого необходим обмен лучшими практиками, а также обсуждение предложений, способствующих уменьшению заболеваемости.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что будущее российской медицины стоит за превентивными технологиями. По его мнению, врачи хорошо научились лечить заболевания, теперь нужно научиться предупреждать их.

В этой связи министр отметил, что в настоящее время в России активно внедряются мероприятия по формированию здорового образа жизни.

«Возрождены профилактические осмотры и диспансеризация, диспансерное наблюдение за отдельными категориями пациентов. Уверен, будущее российской медицины - за превентивными технологиями»

– сказал он.

Далее Мурашко поставил акцент на том, что актуальные вызовы требуют обмена лучшими практиками, способствующими продлению периода трудовой деятельности населения.