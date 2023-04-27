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Мурашко рассказал о будущем здравоохранения в России

Мурашко рассказал о будущем здравоохранения в России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Врачи научились хорошо лечить болезни, сейчас время учиться болезни предупреждать. Для этого необходим обмен лучшими практиками, а также обсуждение предложений, способствующих уменьшению заболеваемости.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что будущее российской медицины стоит за превентивными технологиями. По его мнению, врачи хорошо научились лечить заболевания, теперь нужно научиться предупреждать их.

В этой связи министр отметил, что в настоящее время в России активно внедряются мероприятия по формированию здорового образа жизни.

«Возрождены профилактические осмотры и диспансеризация, диспансерное наблюдение за отдельными категориями пациентов. Уверен, будущее российской медицины - за превентивными технологиями»

– сказал он.

Далее Мурашко поставил акцент на том, что актуальные вызовы требуют обмена лучшими практиками, способствующими продлению периода трудовой деятельности населения.

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