Мухтар Нагиев: избиратели активно участвуют в выборах Милли Меджлиса 

Наблюдатель от "Ени Азербайджан" Мухтар Нагиев поделился с "Вестником Кавказа" своими оценками хода выборов в Милли Меджлис. Он указал на высокую активность избирателей и четкую организацию голосования.

Председатель организации Сабаильского района партии "Ени Азербайджан" Мухтар Нагиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как прошли первые часы голосования на выборах Милли Меджлиса.

Беседа состоялась на участке №10 в Сабаильском районе, на котором Мухтар Нагиев работает сегодня наблюдателем от "Ени Азербайджан".

Прежде всего Мухтар Нагиев подчеркнул, что процедура голосования проводится в полном соответствии с азербайджанским законодательством и международными нормами, что подтверждают и другие наблюдатели.

"Все было организовано нашим ЦИК правильно и проходит по законам Избирательного кодекса", - сказал он.

Также наблюдатель обратил внимание на высокую активность избирателей. "Вы видите, как активно люди идут на этот участок и голосуют. Вот сейчас я узнавал, на участке уже проголосовало почти 30% избирателей", - отметил Мухтар Нагиев.

В связи с этим он позитивно охарактеризовал ход выборов. "В этом округе зарегистрировано около 52 тыс избирателей, и значительная часть уже отдала свои голоса. Все проходит в соответствии с нормами", - заключил наблюдатель от "Ени Азербайджан".