Мстительному убийце друга вынесли приговор в Грузии

В Грузии вынесен приговор мужчине, признанному виновным в умышленном убийстве собственного друга, рассказали в суде.
Страшное преступление произошло в Рустави, где оба мужчины жили друг рядом с другом. В прошлом году 18 августа в ходе драки в ресторане будущая жертва ударила осужденного по лицу. Тот затаил обиду и решился на месть.
Убийство
Уже назавтра получивший пощечину мужчина взял нож и сел в засаду у дома обидчика. Дождавшись, пока тот появится, мститель ударил его ножом. Раненый попытался скрыться, однако убийца решил не отпускать его, догнал и еще несколько раз ударил. От полученных ран тот умер на месте ЧП.
Приговор
Представители обвинения сумело отыскать доказательства того, что подсудимый заранее запланировал убийство и устроил засаду с оружием.
Присяжные согласились с прокуратурой. Убийца приговорен к 12 годам лишения свободы.