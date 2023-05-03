Мстительному убийце друга вынесли приговор в Грузии

Опубликовано: 18:59, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Рустави проведет ближайшие 12 лет в тюрьме. Его признали виновным в убийстве, которое он совершил из мести, умышленно, устроив вооруженную засаду.

В Грузии вынесен приговор мужчине, признанному виновным в умышленном убийстве собственного друга, рассказали в суде.

Страшное преступление произошло в Рустави, где оба мужчины жили друг рядом с другом. В прошлом году 18 августа в ходе драки в ресторане будущая жертва ударила осужденного по лицу. Тот затаил обиду и решился на месть.

Убийство

Уже назавтра получивший пощечину мужчина взял нож и сел в засаду у дома обидчика. Дождавшись, пока тот появится, мститель ударил его ножом. Раненый попытался скрыться, однако убийца решил не отпускать его, догнал и еще несколько раз ударил. От полученных ран тот умер на месте ЧП.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приговор

Представители обвинения сумело отыскать доказательства того, что подсудимый заранее запланировал убийство и устроил засаду с оружием.

Присяжные согласились с прокуратурой. Убийца приговорен к 12 годам лишения свободы.