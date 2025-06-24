MSC выступила с опровержением участия в проекте паромных рейсов Курык-Алят-Курык

В распоряжение "Вестника Кавказа" поступило опровержение компанией Mediterranean Shipping Company (MSC) информации о ее участии в организации паромного сообщения между казахстанским портом Курык и азербайджанским портом Алят.

Как сообщили "Вестнику Кавказа" в пресс-службе ведущего глобального оператора контейнерных перевозок Mediterranean Shipping Company, опубликованная месяц назад информация о запуске паромного сообщения между портами Казахстана и Азербайджана создавала ложную ассоциацию в MSC, поскольку оператор перевозок был обозначен как MSC (Middle Corridor Maritime).

В MSC подчеркнули, что Mediterranean Shipping Company не имеет никакого отношения к компании ТОО MCM (Middle Corridor Maritime) и проекту паромных рейсов Курык–Алят–Курык.

"В оригинальной статье была допущена ошибка в названии компании, которое исправлено на ТОО MCM (Middle Corridor Maritime). MSC опровергает любую причастность к данному проекту"

– пресс-служба MSC

Напомним, в оригинальной статье сообщалось, что уже с сентября этого года по 8-9 раз в месяц все желающие смогут перевозить грузы из Курыка в Алят и обратно с учетом, что паром вмещает 54 грузовых фуры.