Сильный взрыв произошел накануне вечером в Ереване, детали рассказали в МВД Армении. Известно, что серьезно пострадал пожилой мужчина.
ЧП случилось накануне во дворе дома на проспекте Комитаса (район Арабкир) в Ереване - в расположенном там гараже произошел взрыв, рассказали в МВД.
Примерно в 22։10 по местному времени (21:10 мск) раздался взрыв. Полицейские выяснили, что это взлетел на воздух баллон с 20 кг сжиженного газа.
Взрывная волна смела гараж. Был нанесен и иной материальный ущерб:
- еще два гаража получили повреждения,
- повреждены девять припаркованных автомобилей,
- лишились окон и дверей 33 квартиры.
Пострадавшие
В результате взрыва получил травмы пожилой мужчина.
Пострадавший 1945 г.р. был оперативно доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.