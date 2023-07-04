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Мощный взрыв прогремел в Ереване - тяжело ранен человек

Мощный взрыв прогремел в Ереване - тяжело ранен человек
© Фото: Спасательная служба МВД Армении
Сильный взрыв произошел накануне вечером в Ереване, детали рассказали в МВД Армении. Известно, что серьезно пострадал пожилой мужчина.

ЧП случилось накануне во дворе дома на проспекте Комитаса (район Арабкир) в Ереване - в расположенном там гараже произошел взрыв, рассказали в МВД.

Примерно в 22։10 по местному времени (21:10 мск) раздался взрыв. Полицейские выяснили, что это взлетел на воздух баллон с 20 кг сжиженного газа.

Взрывная волна смела гараж. Был нанесен и иной материальный ущерб:

  • еще два гаража получили повреждения,
  • повреждены девять припаркованных автомобилей,
  • лишились окон и дверей 33 квартиры.
Спасательная служба МВД Армении

Пострадавшие

В результате взрыва получил травмы пожилой мужчина.

Пострадавший 1945 г.р. был оперативно доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

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