Опубликовано: 11:20, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Спасательная служба МВД Армении

Сильный взрыв произошел накануне вечером в Ереване, детали рассказали в МВД Армении. Известно, что серьезно пострадал пожилой мужчина.

ЧП случилось накануне во дворе дома на проспекте Комитаса (район Арабкир) в Ереване - в расположенном там гараже произошел взрыв, рассказали в МВД.

Примерно в 22։10 по местному времени (21:10 мск) раздался взрыв. Полицейские выяснили, что это взлетел на воздух баллон с 20 кг сжиженного газа.

Взрывная волна смела гараж. Был нанесен и иной материальный ущерб:

еще два гаража получили повреждения,

повреждены девять припаркованных автомобилей,

лишились окон и дверей 33 квартиры.

Спасательная служба МВД Армении

Пострадавшие

В результате взрыва получил травмы пожилой мужчина.

Пострадавший 1945 г.р. был оперативно доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.