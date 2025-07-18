Москву и Самарканд снова связали рейсы "Аэрофлота"

Компания "Аэрофлот" возобновила прямой международный рейс между Москвой и Самаркандом. Билеты уже поступили в продажу.

Флагманский перевозчик России "Аэрофлот" объявил о возобновлении полетной программы из Москвы в Самарканд.

В ближайшее время рейсы будут выполняться три раза в неделю. Из РФ – по четвергам, пятницам и воскресеньям, из Узбекистана – по пятницам, субботам и понедельникам. С октября рейс станет ежедневным.

На маршрут поставлен Airbus A321. Вылет из Шереметьево. Время в пути чуть более четырех часов.

Билеты на рейс уже поступили в продажу.